Venerdì sera, allo stadio Nazionale di Varsavia, la Nazionale polacca ospita quella dei Paesi Bassi in una sfida sulla strada per il Mondiale 2026 che si annuncia ricca di spunti per Jan Urban: "Se guardiamo la situazione a livello globale, sappiamo dove si trova oggi la nazionale olandese e dove siamo noi - la premessa del ct polacco -. Non dobbiamo vergognarci di avere una qualità leggermente inferiore, non importa. Abbiamo già dimostrato di poter giocare contro di loro. Nella partita d'andata hanno avuto la meglio, hanno controllato la partita a tratti, ma non sono riusciti a batterci. Questo dimostra che si può battere chiunque, se si ha il piano e la strategia giusti".

Quanto alle scelte a centrocampo, Urban è andato in dribbling: "In quella posizione abbiamo diversi giocatori che fanno parte della rosa. Alcuni giocano di più, altri di meno. Dovevamo decidere chi sarebbe stato preso in considerazione per questa partita. Non è questa la questione più importante: è più importante che la squadra giochi bene collettivamente".