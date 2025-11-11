Riccardo Trevisani parla durante Fontana di Trevi del momento d'oro che sta vivendo la Roma, capolista in Serie A con l'Inter. "La Roma, nel 2025, è campione d'Italia già ora senza che si giochino le restante partite: 73 punti in 31 partite, la seconda ne ha tipo 63. Ranieri ha dovuto sistemare i danni di Juric e ha ridato sicurezza e fase difensiva, la Roma ha preso 15 gol con 18 clean sheet in 31 partite, un numero che fa impressione".

"La Roma non prende gol mai, perché ha 'Ufo Robot' in porta, Mancini che ha una continuità impressionante, Celik è da 7 tutte le partite. Se guardo la rosa vince l'Inter e non c'è discussione, ma se guardo i numeri di undici mesi la Roma è davanti. Chi prende mezzo gol a partita? Con mezzo gol a partita si vincono i campionati".