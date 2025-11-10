Sono ore calde in casa Napoli. Nonostante una classifica ancora tutta in bilico, coi partenopei a -2 dalla vetta, oggi è previsto un faccia a faccia tra Antonio Conte e la dirigenza per decidere se andare avanti insieme oppure no, secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X.

Ieri, in conferenza stampa, il tecnico si è espresso in termini molto pesanti sull'atteggiamento della squadra a Bologna, facendo anche autocritica. "Non sto facendo un buon lavoro", ha dichiarato, sottolineando anche di non voler "accompagnare un morto".