Angelo Fabiani è uno dei protagonisti di Inter-Lazio intercettati da DAZN a pochi minuti dal big match di San Siro: "Le parole di Sarri sugli obiettivi? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. È giusto che non crei delle aspettative per non caricare eccessivamente i ragazzi, quello che ha detto è giusto e va bene così", esordisce il direttore sportivo biancoceleste.

Vi siete compattati dopo il derby. Come ci siete riusciti? Che lavoro avete fatto?

"C'è stato un avvio molto difficile anche per gli infortuni, però c'è stata una grande forza da parte di tutti i giocatori e anche dalle seconde linee: hanno dimostrato carattere e forza. Siamo usciti brillantemente da un periodo particolare. Abbiamo sbagliato solo la partita di Como, con Sassuolo e nel derby la sconfitta non ci stava. Abbiamo avuto la forza di rialzarci e di non mollare mai".