Inter e Roma sono accomunate non solo dal primato in classifica in Serie A ma anche dalla proprietà americana: Oaktree e Friedkin Group. In entrambi i casi, proprietà che parlano poco: quasi nessuno sa che voce abbia Dan Friedkin e lo stesso di può dire di Katherine Ralph, top manager del fondo a stelle e strisce, con la differenza che la Ralph è presente sul territorio ben più del magnate a capo del club giallorosso.

Ad accomunare Inter e Roma ci sono anche la volontà di costruire uno stadio di proprietà e quella di costruire un calcio sostenibile, con dei bilanci che non abbiano "rossi". L'Inter ha appena chiuso il primo bilancio in utile da diversi anni. La Roma, al contrario, deve ancora arrivarci. I due club sono molto in sintonia anche per quel che riguarda le vicende in Lega Serie A.