Mancano ancora quasi due settimane al derby del 23 novembre, ma la Gazzetta dello Sport si porta avanti e inizia a immaginare quelle che potrebbero essere le scelte di Chivu.

Al netto delle fatiche di chi andrà in nazionale, almeno dieci maglie su undici sembrano già essere certe, compreso il rientro dal 1' di Thuram con Lautaro. Il grosso dubbio, quindi, riguarda la difesa: chi con Akanji e Bastoni? In lizza Acerbi, De Vrij e Bisseck: tutti e tre, peraltro, rimasti a Milano e non convocati dai rispettivi ct.

La rosea spiega: "Chivu ha usato la solita ruvida schiettezza per riferirsi alle possibili variazioni nello schieramento anti-Diavolo, a partire dalla difesa: «Voglio coinvolgere tutti, magari anche quelli che si sentono non titolari - ha detto nel post-Lazio -. Devo farli giocare per poterli guardare negli occhi e sono felice che il gruppo capisca questo. Cerco di essere onesto e nelle rotazioni tengo conto di tante cose, anche del lato umano, mio e non mio». Anche per questo, dopo averlo accantonato per un po’ e aver ricevuto in cambio qualche mugugno, Chivu ha ripescato dietro proprio Acerbi: il 37enne, ormai all’ultimo canto, ha giocato una partita all’altezza dei vecchi standard contro la sua ex squadra. Il modo migliore per rilanciarsi in vista del derby e riempire di ulteriori (graditi) dubbi la testa del suo allenatore. Allo stesso tempo, scalpita il rampante Bisseck, mentre De Vrij è solo in apparenza un passo indietro: la partita per marcare Pulisic è già aperta, durerà 14 giorni".