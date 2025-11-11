In un'intervista rilasciata ai microfoni di VideoGamer, l'ex Milan Ruud Gullit ha parlato del nuovo corso rossonero targato Massimiliano Allegri aggiungendo anche una considerazione in merito alle chance delle italiane di andare più avanti possibile in Champions League: "L'Inter ha fatto molto bene nella competizione passata, sono stati anche molto costanti. Secondo me l'unica che ha una possibilità. Anche la Juventus è stata una potenza, ma al momento è in difficoltà. Anche Milan e Roma sono state lì per molto tempo. Tutto, però, dipende da quanti soldi queste squadre possono spendere. Al momento la Premier League è al top quindi tutti vanno lì".