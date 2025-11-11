Intervistato da Tuttomercatoweb.com a margine della XIV edizione del 'Gran Galà del Calcio', Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha sottolineato la crescita di Andrea Pinamonti, attaccante scuola Inter che proprio in neroverde sta confermando le cose buone fatte vedere nelle ultime stagioni: "Ho ritrovato un grandissimo Pinamonti, lo vedo in grandissima crescita e non solo sotto l'aspetto calcistico. E' diventato papà e questo gli fa aumentare le responsabilità, per me è sottovalutato visto che va sempre in doppia cifra. Secondo me può fare grandissime cose quest'anno e se ne sta convincendo anche lui, sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante in Serie A".