Protagonista di 'AperiTotti', il format di Betsson.Sport con Francesco Totti e Pierluigi Pardo, Marco Materazzi ha elogiato la bontà del lavoro sul mercato del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio: "Più che Akanji l'Inter l'ha sistemata Ausilio perché sa sempre dove andare a prendere i giocatori buoni - il pensiero di Matrix -. Lo ha fatto con Sommer quando ha perso Onana dopo una finale di Champions League, lo ha fatto ora dopo l’addio di Pavard - che va ringraziato comunque - sostituendolo con Akanji. L’Inter si è fatta trovare pronta. Akanji era forte al City, ma non era considerato forte come lo è qui".