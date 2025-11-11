Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è aggiudicato il premio di miglior giocatore turco agli 'Oscar dello Sport' organizzati da Turkuvaz Media: "Significa molto per me, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno ritenuto degno di questo riconoscimento - ha detto Calha dal palco -. Siamo sulla buona strada, il nostro obiettivo è qualificarci per la Coppa del Mondo. Lavoriamo con il nostro allenatore da anni. Spero che i tifosi credano in noi e ci sostengano. Siamo pronti a dare il massimo".