I "crudelissimi fabbri di Chivu": così il Corriere dello Sport parla dell'Inter prima in classifica. Al di là dell'evidente rosicamento per il ko della Lazio, una delle squadre più seguite dal quotidiano romano (ça va sans dire), il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni commenta la partita di ieri a San Siro in modo particolare.

"Se nessuna delle favorite vuol vincere questo campionato, l’Inter è disposta a riprenderselo. Prima in Italia, ha agganciato la Roma. Prima in Champions con Bayern e Arsenal. Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite, striscia da almanacco - si legge -. La follia invocata da Sarri non ha rovesciato la logica imposta da Chivu. Com’era nella natura delle cose il divario è stato ampio. L’Inter ha colpito con Lautaro e Bonny, assaltando in pressing, dominando le fasce. È sempre più disperata la caccia al gol dei biancocelesti nonostante 5 tiri a 3 nello specchio (8 a 8 totali). Molti a salve. Unica consolazione della serata, per suprema ironia del destino, non aver permesso alla Roma di essere prima da sola. Sarri s’è fermato dopo 6 risultati utili. Serviva un’impresa disperata, la Lazio è più leggera di una nuvola in attacco. Va bene la genesi gladiatoria della vittoria dell’Inter, ma i biancocelesti sono stati menati di brutto. Sono pochi i tre gialli ad Akanji, Sucic e Dumfries a fronte di 26 falli a 11. L’arbitro Manganiello ha condonato almeno tre ammonizioni: a Lautaro, Calhanoglu e Carlos Augusto. Zaccagni, strattonato da Carlos Augusto, s’è visto sventolare il giallo per proteste dopo otto falli subiti dai crudelissimi “fabbri” di Chivu". Crudelissimi fabbri.