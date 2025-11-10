L'Inter Under 20 ha cambiato marcia dopo la sosta di ottobre, correggendo il trend di risultati, tra campionato e Youth League, che in precedenza era stato a dir poco deludente. Per la soddisfazione del suo allenatore, Benny Carbone, che all'indomani del pari prezioso ottenuto al fotofinish contro la capolista Roma ha sottolineato il percorso fatto dai suoi ragazzi nelle ultime sei partite: "Sono orgoglioso di tutti voi, le ultime sei partite sono state fantastiche. Ora la pausa per le nazionali e poi si ricomincia. Forza Inter", ha scritto su Instagram.