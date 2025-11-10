Antonio Cassano non perde occasione per incensare il lavoro che sta facendo Cristian Chivu all'Inter, non senza tirare qualche frecciatina al suo precedessore, Simone Inzaghi: "Non è vero che si allena solo la testa, si allenano i giocatori - la premessa di FantAntonio a 'Viva El Futbol' -. Ciò che mi impresiona di più di Chivu è il lavoro di campo: ieri ho visto che la squadra andava a pressare Provedel facendo la tattica del fuorigioco, e l'ho visto fare poche volte con la difesa a tre. Chivu vuole che la squadra sia sempre corta e che vada in verticale quando senza fare troppo palleggio. Negli anni passati vedevo un'Inter stratosferica che però difendeva tutta dietro la linea della palla. Chivu sta facendo un grandissimo lavoro, la squadra con lui rischia di più: è già un leader, un allenatore top. Sono contento di ciò che sta facendo, finalmente vedo l'Inter già europea con grande intensità", il pensiero dell'ex attaccante.