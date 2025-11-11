Può essere un Bologna da Scudetto? Di fronte a questa prospettiva, Riccardo Orsolini, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, rallenta un po' ma sottolinea come in casa rossoblu ci sia un fattore che faccia la differenza: "Noi a Bologna ci divertiamo, non guardiamo tanto il prossimo avversario o la classifica. Ci godiamo partita per partita, ci divertiamo. Poi alla fine tireremo una linea e ci guarderemo indietro. Il nostro gruppo da 3-4 anni si conosce alla perfezione, due anni fa è cambiato l'allenatore e non è cambiata la sostanza. C'è un gruppo coeso, sereno, che non si fissa nemmeno più di tanto sugli obiettivi, Magari parlare di Scudetto è un po' eccessivo, ma noi a Bologna ci divertiamo, si sta bene insieme e questo fa la differenza".

L'attaccante rossoblu ha anche parlato della sua incredibile crescita, facilitata anche dall'intervento di due vecchie volpi passate in Emilia: ""In passato giocatori come Blerim Dzemaili e Rodrigo Palacio mi hanno aiutato tanto, erano già calciatori esperti ed affermati. Qualche tirata d'orecchie me l'hanno fatta. Io sono stato sempre bene con le persone cui mi sono interfacciato, loro sono stati giocatori importanti, mi hanno dato consigli che mi hanno aiutato a crescere".