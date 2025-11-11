Approfittiamo della sosta nazionali per fare il punto sulla lotta scudetto e sulla bagarre in vetta al campionato italiano. L'Inter di Chivu torna prima dopo un filotto importante, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli. La Juve ha già cambiato in panchina, la Roma tiene il passo dei nerazzurri.

