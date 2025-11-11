Kubilay Turkyilmaz, ex giocatore del Bologna e della Nazionale svizzera, ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web dei due giocatori rossocrociati dell'Inter, Manuel Akanji e Yann Sommer: "Akanji è arrivato al momento giusto e con la giusta esperienza, non avevo dubbi che potesse inserirsi alla grande. Per quel che riguarda Sommer credo che questo sia il suo ultimo anno all'Inter. Il sentore è quello, quest'anno ci sono state delle incertezze e probabilmente le voci che girano lo rendono insicuro".

A detta di Turkyilmaz l'Inter è la squadra più attrezzata per lo Scudetto: "Mi piace la Roma, ma Gian Piero Gasperini non ha l'attaccante giusto, non ha il bomber vero. Ci vorrebbe il Lukaku o il Dzeko della situazione. I nerazzurri invece davanti sono messi bene e hanno molte alternative".