Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente Simone Rondanini, che si cura degli interessi del difensore del Bologna, che nella finestra di calciomercato della scorsa estate è stato accostato all'Inter, Jhon Lucumi, ha parlato della questione legata all'eventuale rinnovo del colombiano con i rossoblu e al suo futuro: "In questo momento vogliamo concentrarci sul campo, sia a Bologna che in Nazionale. Fare bene è fondamentale per il suo futuro. Lui e la sua famiglia stanno bene a Bologna, ma prenderemo ogni decisione con calma e con i giusti tempi".

Niente distrazioni dunque per il ventisettenne ex Genk che al momento è focalizzato sulla stagione da affrontare con la squadra di Vincenzo Italiano, club con il quale è sotto contratto fino al giugno 2026 e che al momento soprattutto, reduce dal successo contro il Napoli, sta vivendo un buon periodo sulla scia delle due annate passate. Occhi puntati dunque anche sul colombiano che nel capoluogo emiliano vive bene ma, come lasciano trasparire le parole dell'agente, nulla è scontato. Lo sa bene l'Inter che a giugno prossimo avrà da affrontare la 'questione difesa'.