Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, nel corso del convegno `Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale` di Bruxelles ha sottolineato "la nomina del Commissario agli stadi, Massimo Sessa, e la vendita di San Siro a Inter e Milan", aggiungendo: "Il ritardo è ormai atavico. Dobbiamo pensare a nuovi impianti che vivano sette giorni su sette, legandoli allo sviluppo delle comunità che li ospitano. Occorre creare un sistema integrato che fa Paese. Ma purtroppo solo l'8% degli stadi è in mano a soggetti privati. Noi come Lega Serie A dobbiamo metterci nelle condizioni di essere una centrale acquisti a disposizione specie dei club più piccoli".