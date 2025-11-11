Giovane, talento classe 2003 del Verona, di recente ha cambiato procuratore affidandosi a Giuseppe Riso, come riferisce il Corriere dello Sport. Lo stesso agente - sottolinea il quotidiano romano - di Carlos Augusto. "E proprio la frequentazione tra i due calciatori ha in qualche modo alimentato delle suggestioni di mercato in casa Inter - si legge -. Tra l’altro, in questo periodo l’agente Riso sta dialogando con la società milanese per il rinnovo dell’esterno, quindi gli incontri tra le parti non mancheranno di certo e saranno anche un’occasione per nuovi confronti di mercato".

Su di lui, in Brasile, si vocifera di ineressamenti pure di Milan, Juve e Dortmund. Ma quanto lo valuta il Verona? Il Corsport parla di 15-18 milioni. Minimo.