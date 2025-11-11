Gianluca Pagliuca celebra il Bologna, esaltando la prova contro il Napoli. "Il secondo tempo di domenica ne è stata una prova evidente: il Napoli non ha mai tirato in porta, non lo ha fatto respirare, sembrava che fosse il Bologna ad aver giocato martedì scorso e non giovedì... È stata una gara

"commovente": si è vista una squadra unita e in simbiosi totale col pubblico ed erano anni che non si vedeva una cosa del genere, forse mai".

L'ex portiere nerazzurro e rossoblu aggiunge alla Gazzetta dello Sport: "Vittoria emozionante: Bologna compatto, forte, poi è ovvio che Napoli, Inter e le

altre squadre che stanno lassù, compresa la Roma, siano più forti, hanno qualcosa in più, però sei a tre punti dal primo posto e non c'è dubbio che fra le prime ci possa arrivare".