Che l'Inter sia alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione non è più una novità, il contratto di Yann Sommer scadrà il prossimo 30 giugno e in Viale della Liberazione sono consapevoli del fatto che bisognerà muoversi con i tempi giusti per arrivare prima della concorrenza all'obiettivo prescelto. Ed è per questo che gli osservatori continuano a monitorare gli estremi difensori potenzialmente all'altezza del compito. L'ultimo caso è relativo a sabato scorso, quando un emissario dell'Inter è stato al Sinigaglia di Como per assistere alla partita dei lariani contro il Cagliari. Ovviamente è stato impossibile non godersi dal vivo la prestazione di Nico Paz, da tempo immemore sogno bello e forse impossibile per il club nerazzurro. Però se la partita è terminata 0-0 è merito soprattutto della prestazione superlativa di Elia Caprile, il vero obiettivo della missione interista sul lago.

Il portiere del Cagliari, classe 2001, continua a rimanere ai vertici delle preferenze e soprattutto in questa stagione sta dimostrando di essere un prospetto importante, in grado di reggere il peso di una maglia da titolare in Serie A. Italiano, stipendio basso, costo alla portata (dovrebbe bastare una ventina di milioni), insomma al portiere veronese non manca nulla, a parte l'esperienza pluriennale, per soddisfare i criteri tecnici e finanziari del club nerazzurro. E ogni volta che viene osservato dal vivo conferma i giudizi positivi nei suoi confronti. Come a Como, dove 'murando' la squadra di Cesc Fabregas ha aiutato il suo Cagliari a tornare in Sardegna con un punto prezioso.