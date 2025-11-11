I fratelli Salvatore, Sebastiano e Pio Esposito hanno acquisito il 100% della Voluntas Brescia, la squadra in cui hanno iniziato a giocare in Lombardia dopo il trasferimento dalla Campania. “Essere proprietari di questa società è un sogno realizzato – dice Salvatore Esposito durante la conferenza stampa -. È un segno di riconoscimento per Clerici, la prima persona ad aver creduto in noi. Sosteniamo il progetto, la nostra famiglia è in prima linea. Lo avevamo promesso a Roberto”.

Roberto Clerici è il talent scout che aveva portato i tre ragazzi alla Voluntas. “Eravamo soci al 50% della società che oggi conta oltre 250 iscritti – dice invece Sebastiano, attaccante del Cagliari -. Abbiamo completato l’acquisizione per riconoscenza. Cercheremo di trasmettere ai ragazzi i valori che Clerici ci ha insegnato”. Il padre dei tre ragazzi, Agostino, resterà responsabile del settore tecnico. In conferenza mancava Pio Esposito perché convocato in nazionale. “Sta vivendo un momento importante, stiamo cercando di proteggerlo – dice ancora Salvatore -. È parte integrante del progetto, ogni decisione passa anche da lui”.