Salvatore Esposito, fratello di Francesco Pio, ha parlato del momento che sta vivendo l'attaccante dell'Inter nel corso della conferenza stampa in cui i tre fratelli, compreso Sebastiano, hanno annunciato l'acquisizione della Voluntas Brescia, squadra in cui hanno cominciato il percorso in Lombardia nelle giovanili. “Sta vivendo un momento importante, stiamo cercando di proteggerlo – dice Salvatore -. È parte integrante del progetto, ogni decisione passa anche da lui”.
Data: Mar 11 novembre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
