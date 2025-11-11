Salvatore Esposito, fratello di Francesco Pio, ha parlato del momento che sta vivendo l'attaccante dell'Inter nel corso della conferenza stampa in cui i tre fratelli, compreso Sebastiano, hanno annunciato l'acquisizione della Voluntas Brescia, squadra in cui hanno cominciato il percorso in Lombardia nelle giovanili. “Sta vivendo un momento importante, stiamo cercando di proteggerlo – dice Salvatore -. È parte integrante del progetto, ogni decisione passa anche da lui”.