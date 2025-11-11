Il Corriere della Sera traccia un identikit dell'Inter di Chivu dopo 19 partite, compreso il Mondiale per club. La media gol complessiva è di 2,5 reti e quello che sta emergendo è un allenatore empatico, quanto duro nella comunicazione interna ed esterna. La squadra ha cambiato marcia in allenamento e le cose si dicono in faccia, con massima trasparenza. Il tutto con una squadra che ha valori tecnici e umani forti, per quanto con qualche anno in più della media. Un gruppo a cui sono stati aggiunti quattro acquisti su sei azzeccati: Bonny, Pio Esposito, Sucic e Akanji, in attesa di decifrare Luis Henrique e Diouf.

La proiezione dice che, a questo ritmo, Inter e Roma potrebbero chiudere a 83 punti di proiezione, una tra le più basse quote degli ultimi vent'anni. Questo, però, a causa di tre sconfitte già arrivate in campionato ma grazie alle undici vittorie nelle ultime dodici partite, in tutte le competizioni. I margini di crescita, in ogni caso, non mancano.