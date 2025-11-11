Quale sarà la quota Scudetto in questa stagione? Questo il parere espresso da Luca Toni nel corso del format 'Cose Scomode' di Aura Sport: "Dipenderà molto da quello che accadrà in Champions League. Per me l'unica squadra che può fare il vuoto è l'Inter, ma se va avanti in Champions no. Quante chance può avere la Roma? Dipende dall'Inter: se i nerazzurri perdono dei colpi come stanno perdendo le altre, la Roma darà noia perché con Gian Piero Gasperini andranno tutti a duemila. Vedremo poi cosa accadrà a gennaio". Toni a sorpresa non indica Lautaro Martinez come centravanti più forte della Serie A: "Per me è Marcus Thuram. Di Lautaro mi piace la rabbia che mette, è un leader; ma come giocatore singolo preferisco Thuram perché ha fatto l'ultimo step, è diventato molto bravo in area di rigore. Quest'anno ha fatto gol di testa da centravanti vero. Lautaro mi piace come leader, l'Inter ha i centravanti più forti".

Sull'eccessivo scetticismo intorno a Cristian Chivu l'ex Fiorentina e Bayern Monaco conclude: "I veri problemi sono stati all'inizio con lo spogliatoio; voleva magari cambiare qualcosa, l'Inter arrivava dalla batosta in finale di Champions. Poi però è stato bravo, ha preso in mano lo spogliatorio e sono stati bravi i vecchi a rimettersi in carreggiata. Poi mi piace come parla, in Champions League si è preso colpe che non aveva quando ha detto di non aver motivato i ragazzi. Ma deve essere l'allenatore a motivarti quando giochi davanti a sessantamila persone? Per me non sta sbagliando nulla nemmeno a livello di comunicazione. E per me è stato fondamentale anche l'arrivo di Manuel Akanji".