Inter, Arsenal e Bayern Monaco: solo queste tre squadre possono dire di aver chiuso in testa sia in campionato che in Champions League prima della sosta di novembre. Il dato viene evidenziato oggi dal Corriere dello Sport. Il maggiore equilibrio si registra proprio in Serie A, con le prime 5 squadre racchiuse in 3 punti. In Germania il Bayern ha 6 punti di vantaggio sul Lipsia dopo 10 partite e in Inghilterra c'è l’Arsenal a +4 sul Manchester City dopo 11 turni.

"Per l’Inter il coefficiente di difficoltà in patria sembra essere più alto e la squadra di Chivu in 11 giornate ha dimostrato di non conoscere mezze misure, senza mai pareggiare una partita oltre a vincerne 8 e a perderne 3 e a poter vantare il miglior attacco - si legge -. A 24 punti non a caso c’è la Roma, con lo stesso identico ruolino di marcia e la miglior difesa del torneo. La vera sfida per Lautaro e compagni sarà quella di reggere questi ritmi su più fronti, come successo nelle ultime stagioni quando al timone c’era Simone Inzaghi, in attesa di tentare la prima fuga dell’anno anche in Serie A. Entro la fine di novembre ci sarà uno snodo importante, con il derby di Milano alla ripresa e poi la seguente trasferta di Pisa (con la Champions nel mezzo) in concomitanza di Roma-Napoli".