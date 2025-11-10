Dopo Nicola Ventola e Antonio Cassano, Lele Adani completa il giro di opinioni sull'Inter nell'appuntamento classico del lunedì con 'Viva El Futbol': "Qualche giorno fa ho trovato interessante quando Chivu ha detto che non utilizza Luis Henrique e Diouf perché non li vede pronti - le parole dell'ex difensore -. Chivu ti vuole bene anche se non ti fa giocare, è onesto e sincero. Così come quando fa mea culpa dopo Verona e Kairat. Ieri c'è stato un segnale forte quando ha messo Carlos Augusto quinto a destra, Luis Henrique non è entrato. E il brasiliano, dopo 3', confeziona con Zielinski il terzo gol, poi annullato. E' difficile giocare nell'Inter, mentre per Chivu non è difficile allenarla. L'Inter gioca, è centrata e la vedo 'felice'. I nuovi acquisti Sucic, Akanji e Bonny rendono come titolari, Pio è un ragazzo che risponde quando viene coinvolto. Gli altri due nuovi, Luis Henrique e Diouf, verranno aspettati perché conta il gruppo".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
