I 73.797 spettatori presenti ieri sera al Meazza per Inter-Lazio alzano la media dei nerazzurri in questa stagione a 71.713, al secondo posto dietro ai 72.916 del Milan, primo nella speciale classifica.

Come segnalato da Calcio & Finanza, al terzo posto c'è la Roma con 62.871. Il dato confortante per la Serie A è la media di tutte le squadre: 31.798, se venisse confermato a fine stagione sarebbe la migliore dal 1992/93 ad oggi.

