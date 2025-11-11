"FIFPRO prende atto dell'annuncio della FIFA di aver presentato, in una riunione a Rabat, in Marocco, diverse misure relative ai giocatori a seguito di discussioni con alcuni gruppi e individui, principalmente presentati dalle associazioni affiliate alla FIFA di tutto il mondo. La FIFPRO non è stata invitata alla riunione". Questo l'incipit del comunicato con cui il sindacato mondiale dei giocatori ha precisato di non aver fatto parte al summit nel quale l'organismo guidato da Gianni Infantino ha trovato l'accordo su alcuni punti chiave relativi alla salute dei giocatori confrontandosi con i rappresentanti di 30 sindacati dei giocatori.

"La riunione non ha coinvolto una rappresentanza globale significativa dei sindacati indipendenti dei giocatori che parlano a nome dei giocatori e sono parte integrante delle trattative sindacali - si legge ancora nella nota di FIFPRO -. Questo approccio rafforza un modello preoccupante. La FIFA ha già applicato strategie simili con agenti e tifosi, creando organizzazioni favorevoli alla FIFA per i processi di consultazione piuttosto che interagire con gli organi rappresentativi riconosciuti del calcio. Estendere questa pratica alle questioni occupazionali e promuovere sindacati fittizi o "gialli" mina la rappresentanza collettiva dei lavoratori ed è in contrasto con le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

La FIFA ha presentato il Fondo FIFA per i Giocatori Professionisti come una nuova iniziativa, sebbene fosse stato originariamente istituito in collaborazione con la FIFPRO nel 2020 per supportare i giocatori che non riuscivano a recuperare gli stipendi non pagati dai loro club tramite vie legali; il fondo è stato interrotto dalla FIFA dopo il 2022.

La FIFPRO sta cercando soluzioni di buon senso per l'industria calcistica attraverso processi di governance aperti, trasparenti e non discriminatori. Questi principi esistono già nell'Unione Europea, dove tali questioni vengono attualmente affrontate tra la rappresentanza adeguata delle Leghe Europee, i Club di Calcio Europei e FIFPRO Europe*.

Questo approccio è dimostrato dalla proposta di un quadro di governance presentato congiuntamente dalla FIFPRO e dalla World Leagues Association per affrontare le problematiche sollevate dal reclamo delle Leghe Europee e di FIFPRO Europe in merito all'imposizione da parte della FIFA del Calendario delle Partite Internazionali, una proposta a cui la FIFA non ha ancora risposto.

Sebbene la FIFA abbia compiuto importanti progressi insieme alla FIFPRO negli ultimi anni, continua a nascondere la sua struttura di governance unilaterale del calcio professionistico dietro la cosiddetta consultazione delle parti interessate – un processo profondamente imperfetto, come dimostrato dall'incontro di Rabat.

In qualità di rappresentante globale dei giocatori, la FIFPRO è pronta a intrattenere un dialogo sindacale strutturato e negoziati con la FIFA e tutte le parti interessate su tutte le questioni relative ai diritti dei lavoratori, tra cui il diritto a (1) essere pagati puntualmente, (2) un sistema di trasferimenti equo, (3) un'adeguata protezione dai rischi professionali come la mancanza di riposo e ferie.

La FIFA dovrebbe contribuire a stabilire un adeguato processo di contrattazione collettiva a livello globale basato sugli standard e sulle convenzioni dell'OIL. Questo processo deve essere equo, strutturato e autentico.

* Il quadro normativo dell'UE per i contratti collettivi di lavoro (CBA) nel calcio è formalmente noto come "Dialogo sociale settoriale europeo per il calcio professionistico". Il processo di negoziazione è sotto l'egida della Commissione Europea, con le Leghe Europee e i Club di Calcio Europei che rappresentano i club (i datori di lavoro) da un lato, e la FIFPRO Europe, rappresentante esclusivo riconosciuto dei giocatori (i dipendenti) dall'altro. Il processo è presieduto dalla UEFA, che non ha diritto di voto".