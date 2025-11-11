"Siamo appena all'inizio, difficile fare un quadro preciso. Al momento le squadre più strutturate sembrano essere l'Inter e la Roma, che stanno facendo meglio rispetto alle altre. E non lo dico perché sono in testa alla classifica". Così Gianluca Zambrotta inquadra la lotta Scudetto in un'intervista a Tuttosport.

"Poi di conseguenza viene il Milan di Allegri, mentre il Napoli l'ho visto un po' in difficolta in questo ultimo periodo ma ha i mezzi per riprendersi. In questo contesto si sono possono inserire anche altre squadre", aggiunge Zambrotta.