Bernhard Heusler, presidente del Basilea dell'età dell'oro, capace di vincere otto campionati svizzeri consecutivi sotto la sua guida, ha rivelato tanti aneddoti dei suoi anni da numero uno del club rossocrociato nel corso del podcast 'Cic-Off Talk' con l'ex calciatore Francisco Rodriguez e Sven Dalla Palma. Rivelando anche un retroscena su Manuel Akanji, oggi difensore dell'Inter, che arrivò a Basilea nel 2015: "Il nostro allenatore dell'epoca, Paulo Sousa, voleva un difensore centrale dalla seconda squadra del Barcellona, ​​il che in realtà era una grande opportunità per noi. Akanji, tuttavia, giocava ancora per il Winterthur in Challenge League. Un osservatore scrisse allora in un rapporto: 'Manuel Akanji non è un giocatore da Basilea. È un giocatore da club più grande'. Come club, abbiamo mantenuto la nostra posizione dopo questa chiara dichiarazione e abbiamo ingaggiato Manu".