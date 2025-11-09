"Siamo stati bravi a rimanere ordinati, non era facile dopo aver preso un gol dopo un minuto e mezzo. Poi sappiamo che possiamo fare di più. Siamo di fronte alla squadra più forte del campionato, una tra le migliori d'Europa. Questa gara ci insegna tanto e ci fa lavorare". Così Danilo Cataldi, commentando Inter-Lazio 2-0 in conferenza stampa.

Ieri Sarri ha detto che non bisogna mettere pressione sulla squadra. Vo la avvertite?

"Quando si gioca nella Lazio, e parlo per me, le pressioni ci sono. Non ci possiamo accontentare di fare una stagione anonima, dobbiamo fare il massimo. Dobbiamo ripartire dall'ultimo mese, dal fatto che siamo una squadra ordinata".

A gennaio secondo te arriverà qualche novità dal mercato?

"Mi fai una domanda difficile, non siamo a conoscenza di queste cose e non ci informiamo neanche perché non è il nostro mestiere. Noi dobbiami andare in campo e dare il massimo. Non so come evolverà la situazione, noi siamo calciatori e pensiamo al campo".