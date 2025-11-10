"Chivu sa di avere una squadra forte e dice spesso che la cosa difficile è lavorare sulla testa dei giocatori. Con la Lazio sembrava che tutti i giocatori volessero buttarsi nel fuoco, mentre con il Verona non era stato così. Ieri, ad esempio, è stato incredibile vedere Dimarco correre per recuperare un pallone al 95'". Così Nicola Ventola, commentando per 'Viva El Futbol' lo 'switch mentale' fatto dai nerazzurri dopo le due prestazioni così così con Verona e Kairat.