Prosegue il percorso percorso europeo di Inter Women di Gianpiero Piovani che, dopo aver eliminato agevolmente l'Hibernian e il Vllaznia, domani se la vedrà con le svedesi del BK Häcken FF nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Women’s Europa Cup. L'appuntamento è per le 18.30 su Inter TV, Inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, sul canale YouTube del Club e sul profilo TikTok Inter Women.
Sezione: Inter Femminile / Data: Mar 11 novembre 2025 alle 21:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
