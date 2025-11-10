Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro l'Inter: "Sicuramente è stata una partita decisa dagli episodi; prendere subito gol non è stato facile per noi. L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa, non a caso ha fatto due finali di Champions League in tre anni. Penso che siamo stati bravi, siamo rimasti ordinati; forse potevamo fare qualcosa in più davanti cercando più la profondità però penso abbiamo fatto una buona partita. C'è il rammarico per l'errore che ho fatto, perché comunque tenere le partite in bilico porta sempre a qualcosa, qualcosa può sempre succedere da un momento all'altro. Spiace prendere gol su un errore".
Sulle parole della vigilia di Maurizio Sarri che ha affermato che la Lazio non andrà da nessuna parte Cataldi risponde diplomaticamente: "La Lazio deve lavorare, sta mettendo tutto quello che ha in campo. C'è stato un periodo in cui eravamo in 12-13 ad allenarci per via degli infortuni, coi Primavera che ci davano una mano. Non è stato facile ma quel periodo ci ha aiutato a compattarci, speriamo dopo la sosta di ritrovare qualche giocatore importante".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 12:42 Moviola CdS - Manganiello bocciato: non vede il mani di Dimarco e mancano cartellini
- 12:28 Lazio, Cataldi a DAZN: "Abbiamo fatto una buona gara, spiace prendere gol su un errore"
- 12:14 Inter, Chivu concede dei giorni di meritato riposo ai suoi: ecco per quando è fissata la ripresa
- 12:00 FALLI a TUTTO CAMPO e PRESSING ALTO: i "FABBRI" di CHIVU primi in ITALIA e in EUROPA. PADRE TEMPO
- 11:45 Bonny a SM: "Oggi siamo primi, ma la strada è ancora lunga. Il derby un sogno da bambino, siamo carichi"
- 11:30 Nota della Lazio dopo le parole di Sarri: "Dichiarazioni da leggere nel contesto successivo alla gara"
- 11:16 GdS - Nuovo San Siro, Inter e Milan lavorano già sui naming rights: obiettivo 25-30 milioni
- 11:02 GdS - Bonny boom: gol, assist e... nazionale. Ma nel mirino c'è già il Milan
- 10:48 Vieri: "Inter troppo più forte della Lazio. Dimarco? Mai visto uno con quel cross in vent'anni. E Lautaro arriverà a 200 gol"
- 10:34 Stramaccioni: "Bonny oltre le attese: una statistica dice tutto. Lui nel derby? Se Thuram sta bene..."
- 10:20 Trevisani: "Inter più forte dell'anno scorso e non solo in attacco. Conte? La sua carriera dimostra che..."
- 10:15 Conte-Napoli, incontro con la dirigenza: si decide se andare avanti insieme
- 10:06 Ranocchia: "Inter bellissima e più forte dell'anno scorso: ecco perché. Conte? Non vorrei..."
- 09:52 TS - Lautaro a -2 dall'ennesima annata in doppia cifra. E nel mirino c'è Boninsegna
- 09:38 Pagelle TS - Barella brilla, Dumfries no. Bastoni Lupin nell'azione del primo gol
- 09:24 TS - Gasperini e Chivu, strana coppia in vetta alla A. C'è un aspetto che fa la differenza tra nuova e vecchia Inter
- 09:10 Pagelle CdS - Calhanoglu straordinario, Bastoni assatanato, Dimarco offre cioccolatini
- 08:56 Moviola GdS - Cataldi su Sucic: spinta troppo lieve per un rigore
- 08:42 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Bonny premiato, Calhanoglu architetto impeccabile, ok Zielinksi. C'è solo un bocciato
- 08:28 CdS - I "crudelissimi fabbri di Chivu" menano di brutto e si prendono la vetta
- 08:14 GdS - L'Inter diserta il torneo di Ciapa No organizzato da Juve, Milan e Napoli. E c'è una logica al primato
- 08:00 Con la Lazio è filosofia 'maChivulliana': l'Inter interpreta il momento e si gode primato in classifica e pre-derby
- 00:10 videoInter-Lazio 2-0, Tramontana: "Vittoria fondamentale, molto bene Barella. Dumfries in ombra"
- 00:00 Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pè...
- 23:58 Lazio, Cataldi in conferenza: "Inter tra le squadre migliori d'Europa, questa gara ci insegna tanto"
- 23:55 Inter-Lazio, la moviola - Manganiello in confusione: metro di giudizio mai uniforme, errori nei fischi e nei cartellini
- 23:53 Chivu in conferenza: "Abbiamo fatto pochi passi falsi nelle ultime, la classifica non la guardo. Gerarchie? Non esistono"
- 23:41 Lazio, Sarri in conferenza: "Potevamo andare incontro a una disfatta, ma siamo rimasti in gara fino alla fine"
- 23:38 Chivu a ITV: "La classifica? Siamo ancora a novembre, è ancora lunga. Felici del percorso"
- 23:34 Chivu a DAZN: "Allenare Lautaro è un piacere. Prima del derby mi godrò la famiglia e vedrò la NFL a Madrid"
- 23:29 Lautaro in conferenza: "Contento delle idee di Chivu. Il record di gol di Mazzola? Non me lo sarei aspettato quando sono arrivato qui"
- 23:25 Lazio, Sarri a DAZN: "L'Inter è più forte di noi, c'è un gap tecnico. La mentalità della squadra è l'aspetto più positivo"
- 23:18 Lautaro a ITV: "Voglio dare sempre tutto per l'Inter. Derby? Gara che si prepara da sola"
- 23:11 Lautaro a DAZN: "Il gol era voluto. Le parole di Chivu? Sono così, quando c'è da sorridere sorrido"
- 23:03 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Inter sottovalutata? Lo lascio dire agli altri. Bonny è forte, bell'acquisto"
- 23:02 Bonny al 90esimo a DAZN: "Gli assist di Dimarco sempre top. Il derby? Partita importante come tutte"
- 22:51 Inter-Lazio, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:47 Una pausa da primato: l'Inter supera brillantemente per 2-0 la Lazio e si porta in cima alla classifica con la Roma
- 22:45 Inter-Lazio, le pagelle - Barella con l'abito buono, Calhanoglu gran maestro. Dumfries svagato
- 22:40 Inter-Lazio, Fischio Finale - Lautaro + Bonny, il vecchio e il nuovo: l'orologio fissa il momento in cui Chivu diventa 1° della classe
- 22:35 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-LAZIO: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:00 Inter-Lazio, la carica del Meazza: quasi 74 mila spettatori
- 21:50 Dimarco prima dell'inizio del secondo tempo: "Dobbiamo continuare così, bisogna segnare ancora"
- 20:55 Inter-Kairat, parola alla fascia sinistra. Poi spunta Bonny
- 20:10 Lazio, Fabiani a DAZN: "Le parole di Sarri? Lui è un fuoriclasse in campo e fuori. Giusto che non crei aspettative"
- 20:05 Chivu a DAZN: "Questo gruppo ha una forza. Cerco di coinvolgere tutti, i ragazzi mi danno buone risposte"
- 20:00 Roma solida e cinica: 2-0 all'Udinese e primo posto in classifica
- 19:51 Lazio, Lazzari a DAZN: "L'Inter è la più forte d'Italia e una delle migliori d'Europa. Sarà una gara complicata"
- 19:49 Dumfries a DAZN: "La gara di maggio è il passato, stasera è un altro match e dobbiamo vincere"
- 19:46 Dumfries a ITV: "Arriviamo bene, siamo carichi. Abbiamo energie e vogliamo vincere oggi"
- 19:36 Di Canio: "Inter la più completa, ma può ancora migliorare. Ha un difetto che si trascina"
- 19:21 Roma Primavera, Seck: "Un errore abbassarci dopo il gol. Altrimenti avremmo vinto 2 o 3 a zero"
- 19:07 Milan, Gabbia: "Il derby vale sempre tre punti, ovviamente ci teniamo a vincerlo"
- 18:52 L'analisi di Giaccherini: "L'Inter deve specchiarsi di meno. Chivu sa di avere una squadra fortissima, però..."
- 18:38 Mondiali 2026, la FIFA starebbe valutando un cambiamento nel ranking: un assist per l'Italia di Gattuso
- 18:23 L.R. Vicenza, Capello: "Ci siamo complicati la partita da soli, ma abbiamo lottato da squadra vera"
- 18:09 Cosmi: "Il modo di comunicare di Conte è superato. Il migliore per distacco è Chivu sotto questo aspetto"
- 17:48 Conte: "Sono preoccupato. Non c'è l'energia dell'anno scorso, significa che non sto facendo un buon lavoro"
- 17:38 Claudio Trotta: "Una targa su San Siro come luogo della musica. Faremo la proposta a Inter e Milan"
- 17:23 Montolivo: "Napoli e Inter si giocheranno lo Scudetto, Milan nella lotta per il quarto posto"
- 17:09 Pavard: "Il mio ruolo preferito? Sono un giocatore molto versatile. Finché gioco, sono felice"
- 16:56 Serie A, il Napoli cade a Bologna: occasione per Inter e Roma. Genoa-Fiorentina, 2-2 con i nuovi tecnici in panchina
- 16:40 Roma Primavera, Guidi: "Il pari è giusto, l'Inter lo ha meritato. Però mi sono arrabbiato perché..."
- 16:25 Vicenza, Gallo: "L'Inter U23 non hai mai tirato in porta, vittoria meritata dopo aver dominato"
- 16:11 Trevisani: "Inter-Lazio finisce 2-1 con doppietta di Lautaro. Conte? Strategia giusta, gestisce tutta la Serie A"
- 15:57 Napoli, Manna: "Gli avversari hanno paura di Conte, diamo fastidio perché c'è lui sulla nostra panchina"
- 15:43 Inter-Roma, Up&Down - Zouin è inafferrabile, manca la ricompensa. Cerpelletti lampo accecante
- 15:30 Inter U23-Vicenza, le pagelle - Alexiou autore di una grande prova, Spinaccé fatica
- 15:15 Vecchi in conferenza: "Paghiamo a livello di malizia e fisicità. Nel girone di ritorno vorremmo raccogliere di più contro le big"
- 15:05 Cerpelletti manda di traverso la festa alla Roma: gol al 94esimo, l'U20 di Carbone strappa l'1-1 in extremis