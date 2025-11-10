Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro l'Inter: "Sicuramente è stata una partita decisa dagli episodi; prendere subito gol non è stato facile per noi. L'Inter è una delle migliori squadre d'Europa, non a caso ha fatto due finali di Champions League in tre anni. Penso che siamo stati bravi, siamo rimasti ordinati; forse potevamo fare qualcosa in più davanti cercando più la profondità però penso abbiamo fatto una buona partita. C'è il rammarico per l'errore che ho fatto, perché comunque tenere le partite in bilico porta sempre a qualcosa, qualcosa può sempre succedere da un momento all'altro. Spiace prendere gol su un errore".

Sulle parole della vigilia di Maurizio Sarri che ha affermato che la Lazio non andrà da nessuna parte Cataldi risponde diplomaticamente: "La Lazio deve lavorare, sta mettendo tutto quello che ha in campo. C'è stato un periodo in cui eravamo in 12-13 ad allenarci per via degli infortuni, coi Primavera che ci davano una mano. Non è stato facile ma quel periodo ci ha aiutato a compattarci, speriamo dopo la sosta di ritrovare qualche giocatore importante".