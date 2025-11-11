Nella consueta Top 11 settimanale proposta sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa approfitta dell'inserimento di Federico Dimarco per spendere nuove parole di elogio nei confronti di Cristian Chivu e dell'Inter: "Ottima partita, facilitata dal gol in apertura di Lautaro Martinez. Però l'Inter mi è piaciuta di più nelle dichiarazioni successive alla gara di Champions League contro il Kairat. Una squadra che prende talmente coscienza di sé da dire che dopo una vittoria che ti porta a 12 punti la prova è stata una delusione per come l'hai affrontata, e lo hanno detto Chivu, Dimarco e Carlos Augusto, è una squadra che ha grande consapevolezza di non potersi permettere cali di tensione. L'Inter è sana nei principi, Chivu è entrato nei giocatori: gioca un calcio faticoso, di grande pressione offensiva come si è visto in occasione del primo gol, anche a caso di fare falli in più ma è un rischio che si prende Chivu. La squadra gioca bene, ha perso tre volte ma ha avuto solo sconfitte e vittorie ed è meglio che fare sei pareggi. Poi dovrebbero costruire una teca intorno al sinistro di Dimarco: sulla palla del secondo gol sembra un cecchino che prende la moneta, lo spazio in cui infila il pallone è strettissimo. Era dai tempi di Roberto Carlos che l'Inter non aveva un giocatore con un sinistro così; dopo di lui hanno provato 18 giocatori in quel ruolo. Dimarco lo ricorda un po', anche se Carlos è stato uno dei più grandi terzini sinistri della storia del calcio. A me Dimarco era piaciuto già quando era in Under 19, ora può anche giocare 90 minuti tranquillamente".

Tra gli attaccanti entra Lautaro Martinez: "Io lo amo, ma non mi dite che quel gol lo ha provato a fare così. Il gol col Bayern Monaco era voluto, con la Lazio ha avuto la capacità di chiudere subito il tiro prendendola un po' d'esterno e la palla è finita lì. Forse è il giocatore più forte che abbiamo in Italia, qualsiasi tifoso vorrebbe Lautaro come capitano. Mi ricorda gente come Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, gente che ti trascina la squadra".