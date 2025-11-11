Non ci saranno giocatori squalificati alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Dopo le partite dell'undicesima giornata di Serie A, sono entrati in diffida Marin Pongracic e Luca Ranieri della Fiorentina, Maximo Perrone del Como e Jean Daniel Akpa Akpro dell'Hellas Verona. Arrivato alla terza sanzione l'interista Petar Sucic; prima sanzione per Manuel Akanji e Denzel Dumfries.

Sanzioni monetarie per il Torino, multato di 10mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerose monete e alcuni bicchieri di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria", di 5mila euro per il Lecce e di 2mila euro per il Bologna.