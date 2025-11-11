Aniello Cutolo, direttore sportivo dell'Arezzo, ha parlato direttamente dal Gran Galà, soffermandosi sulle seconde squadre. Le parole raccolte da Tuttomercatoweb: "Nell’immediato non arricchisce il campionato sotto il profilo appassionale, perché è un percorso di formazione per i ragazzi, anche se sono talenti di club importanti come Juventus, Atalanta, Inter e Milan. Dal punto di vista tecnico può essere giusto, ma dal punto di vista delle piazze e dei tifosi può creare difficoltà, togliendo spazio a società come Taranto che hanno meno strutture. Sarei più propenso a creare un campionato Under-23 dedicato ai club di prima fascia che hanno la possibilità di far crescere i propri talenti".