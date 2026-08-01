Prosegue la preparazione del Milan nel ritiro di Perth, dove i rossoneri stanno affinando la condizione in vista dei primi impegni della nuova stagione. La seduta odierna ha confermato un segnale incoraggiante per Ruben Amorim: Gonçalo Ramos e Rafael Leao hanno lavorato nuovamente con il resto del gruppo, completando il secondo allenamento consecutivo insieme ai compagni. Un passo avanti significativo per i due nazionali portoghesi, rientrati solo nei giorni scorsi dopo il periodo di vacanza successivo al Mondiale e inizialmente impegnati in un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione atletica. Il loro graduale reinserimento lascia intravedere la possibilità di vederli presto nuovamente protagonisti anche in partita.

L'attenzione è infatti già rivolta a mercoledì 5 agosto, quando all'Optus Stadium andrà in scena il primo derby della stagione contro l'Inter, un appuntamento che, pur avendo carattere amichevole, rappresenterà un test di grande prestigio e richiamo internazionale. La sfida di Perth offrirà indicazioni importanti sul lavoro svolto finora e potrebbe coincidere con il ritorno in campo, almeno per uno spezzone di gara, di Ramos e Leao. Amorim valuterà le loro condizioni nelle prossime sedute, ma i segnali che arrivano dall'Australia sono decisamente positivi in vista di un derby che inaugurerà la stagione delle grandi sfide cittadine.