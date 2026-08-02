Il programma del tour asiatico del Manchester City proseguirà mercoledì contro le K-League All Stars, un'amichevole che precederà un altro test di lusso dopo l'Inter: la squadra di Enzo Maresca, infatti, domenica prossima, sfiderà l'Atletico Madrid. Il secondo avversario tosto nel giro di otto giorni, il modo migliore per preparare la prossima stagione, secondo Marcus Bettinelli, vice di Gianluigi Donnarumma: "Ogni volta che affronti squadre del genere, sai sempre che hanno giocatori fantastici - le sue parole ai canali ufficiali del club inglese -. Penso che ora non esistano amichevoli pre-season perché tutti vogliono dare il massimo. Sono avversari davvero duri, sappiamo di non essere al completo".
Sezione: L'avversario / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 17:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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