In queste ore, Luka Modric e Ardon Jashari hanno raggiunto il ritiro del Milan, a Perth, dove mercoledì prossimo è in programma il derby amichevole contro l'Inter. I due centrocampisti, dopo le vacanze post-Mondiale, torneranno a lavorare, nella giornata di domani, verosimilmente a parte, e non è detto che siano a disposizione per la sfida che metterà la squadra di Ruben Amorim di fronte ai nerazzurri.

I prossimi giocatori ad arrivare saranno i belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre i francesi Mike Maignan e Adrien Rabiot che si uniranno al gruppo direttamente a Milanello, al rientro dalla tournée. Lo riporta MilanNews.it