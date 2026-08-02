Gli appunti presi da Enzo Maresca dopo la prima partita alla guida del Manchester City sono positivi: "Sono molto contento, sì - ha spiegato il manager italiano a margine dell'amichevole persa ai rigori contro l'Inter -. Sono molto contento della prestazione e molto contento di essere a Hong Kong in questa tournée con tanti tifosi, ieri in allenamento e oggi per la partita. Sono molto contento di questo". 

A proposito degli obiettivi di squadra, Maresca si è mostrato ambizioso: "Faremo del nostro meglio per vincere titoli in questa stagione: la Premier League è uno dei titoli per cui dobbiamo assolutamente lottare fino alla fine. Per quanto riguarda le nostre possibilità di vincere, è troppo presto per dirlo. Quello che mi piace è aiutare i giocatori a migliorare giorno dopo giorno. Perché se i giocatori migliorano, la squadra migliora". 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 02 agosto 2026 alle 14:24 / Fonte: www.mancity.com
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.