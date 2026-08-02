Gli appunti presi da Enzo Maresca dopo la prima partita alla guida del Manchester City sono positivi: "Sono molto contento, sì - ha spiegato il manager italiano a margine dell'amichevole persa ai rigori contro l'Inter -. Sono molto contento della prestazione e molto contento di essere a Hong Kong in questa tournée con tanti tifosi, ieri in allenamento e oggi per la partita. Sono molto contento di questo".

A proposito degli obiettivi di squadra, Maresca si è mostrato ambizioso: "Faremo del nostro meglio per vincere titoli in questa stagione: la Premier League è uno dei titoli per cui dobbiamo assolutamente lottare fino alla fine. Per quanto riguarda le nostre possibilità di vincere, è troppo presto per dirlo. Quello che mi piace è aiutare i giocatori a migliorare giorno dopo giorno. Perché se i giocatori migliorano, la squadra migliora".