L'Inter resta un tabù per Cesc Fabregas, che si presenta ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta subita dal suo Como, a San Siro, contro i campioni d'Italia: "Oggi possiamo parlare del campo, di tante cose, ma l'Inter è stata molto meglio di noi. Hanno dimostrato di essere di un livello superiore e dobbiamo accettarlo. Ora abbassiamo la testa e riguardiamo la partita per capire come abbiamo perso e continuare il nostro processo di crescita. Non cambiano nulla questi tre punti persi, lo abbiamo visto l'anno scorso. Ci vuole tranquillità ed equilibrio, abbiamo perso contro uno squadrone, speriamo un giorno di riuscire a batteri i nerazzurri".

Hai stretto i centrocampisti per giocarti gli uno contro uno sugli esterni.

"No, i due gol sono arrivati per due palloni persi che non perdiamo mai. L'Inter è devstante in contropiede: se perdi palloni con un Thuram in formissima e un Dimarco con qualità, la paghi. Abbiamo di solito il 91% di accuratezza nei passaggi a partita, oggi non è stato così. Ci hanno fatto male in contropiede ma per colpa nostra, perdendo palloni facili. Abbiamo iniziato male la partita, forse per la tensione e la stanchezza. Oggi facciamo i complimenti all'Inter, noin andiamo avanti nel nostro percorso".

Le occasioni il Como le ha avute alla fine.

"Per tutte le squadre le transizioni sono fondamentali. Tutti possiamo dire come gioca bene il Como o l'Inter, ma l'80% dei gol si fanno in transizione o su palla inattiva. Fare la giocata perfetta giocando contro un blocco basso è molto più difficile. A Lens abbiamo fatto mille gol in ripartenza. Nel calcio di oggi c'è meno talento, ma più analisi e studio".

Dopo il 9-1 col Lens c'è stato una specie di stordimento?

"Può essere così, ma noi siamo in un percorso per cui avremmo firmato. Non voglio ammazzare nessuno, ma voglio dare amore alla squadra. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, ma loro sono stati meglio di noi in tutto. Grandi complimenti a loro, noi continuiamo a lavorare".