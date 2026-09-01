La Juventus chiude il suo mercato prelevando dal Newcastle United, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di 2,8 milioni di euro, oltre ad oneri accessori pari a 800mila euro. Questa cifra potrà aumentare, nel corso della durata del contratto dell'attaccante tedesco classe 2002, per un ammontare non superiore a 500mila euro, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Contestualmente, il club bianconero ha ceduto Jonathan David all'Atletico Madrid, fino al 30 giugno 2027, a titolo gratuito. I colchoneros avranno la possibilità di acquistare il canadese a luglio versando 25 milioni di euro in quattro esercizi. 

Sezione: News / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 21:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.