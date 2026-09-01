A pochi minuti dalla fine del calciomercato estivo, l'Inter ha comunicato ufficialmente la cessione di Issiaka Kamate all'Atlético Madrid. Il centrocampista francese classe 2004 si trasferisce ai colchoneros a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore del club nerazzurro.

Sezione: Focus / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 19:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.