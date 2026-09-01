Tra scaramanzia e speranze, Francesco Totti parla con cautela delle chance scudetto della sua Roma, la cui partenza a razzo in campionato ha autorizzato un intero popolo a sognare a occhi aperti: "Da tifoso non ti rispondo - dice sorridendo il Pupone a Sky Sport -. Però la squadra è partita col piede giusto, anche se siamo ancora all'inizio. Ora comincerà il campionato vero, serio, spero che la squadra di Gasperini possa correre con Napoli, Juve e Inter. Da come è partita, la possibilità di vincere c'è, ma non diciamo niente per scaramanzia. A Roma si passa in fretta dalle stelle alle stalle e viceversa. La coppia Dybala-Malen è una coppia di valore, sono due giocatori straordinari. Se continuano così, i tifosi possono sostituire la mia foto e quella di Batitusta con la loro".