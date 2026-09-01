È il Milan a guidare, dopo le prime due giornate, la classifica degli spettatori della Serie A 2026/27. Come riportato da Calcio&Finanza, i rossoneri hanno fatto registrare 75.141 spettatori nella gara interna contro il Venezia, superando di poco l’Inter, che ha portato 75.013 tifosi allo stadio per la sfida contro il Monza. Sul terzo gradino del podio c’è la Roma.

Il dato conferma il grande seguito del calcio italiano sugli spalti. La scorsa stagione la Serie A aveva chiuso con una media di 30.082 spettatori a partita e un tasso di riempimento degli stadi dell’83,85%, superando quota 30mila presenze per il terzo anno consecutivo.

Il tasso di riempimento

Particolarmente interessante anche il dato relativo al tasso di riempimento. Dopo il secondo turno sono 11 le società ad aver superato il 90% della capienza. Il Cagliari ha fatto registrare il tutto esaurito nella sfida casalinga contro l’Inter, mentre si distinguono anche Lecce, Torino e Napoli, tutti con percentuali elevate.

Situazione opposta per la Lazio, che nonostante la vittoria contro il Genoa registra un dato molto basso, con un riempimento appena superiore al 10%, anche a causa della protesta dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito.

Nel complesso, dopo due giornate, la Serie A viaggia su una media di circa 29.500 spettatori a partita, in attesa dei prossimi turni che definiranno meglio gli equilibri della classifica.