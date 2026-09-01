Un gruppo di investitori, tra cui Ronaldo il Fenomeno e Roberto Carlos, ha acquistato l'80% dell'Inter de Limeira, squadra che oggi milita nella Serie C brasiliana.

"La delibera approvata prevede la costituzione della SAF (Sociedade Anônima do Futebol - Società Anonima del Calcio) dell'Associação Atlética Internacional de Limeira e la cessione dell'80% delle azioni della SAF a un investitore, mentre il restante 20% rimarrà di proprietà dell'Associação Atlética Internacional de Limeira, secondo i termini presentati agli organi competenti - si legge nella nota pubblicata dal club paulista -. L'operazione coinvolge il proponente Enrico Ambrogini e un gruppo di investitori che comprende i pentacampeões mondiali Ronaldo Nazário e Roberto Carlos, oltre ad altri investitori.

UN NUOVO CAPITOLO

"L'approvazione della SAF conclude un'importante fase di studi, dibattiti e negoziati e segna l'inizio di una nuova fase nella storia dell'Associação Atlética Internacional de Limeira. Il processo è stato condotto con l'obiettivo di costruire una struttura in grado di offrire maggiore sicurezza giuridica, governance, sostenibilità e tutela agli interessi istituzionali, sportivi e patrimoniali del Club. L'Internacional giunge a questo momento portando con sé oltre un secolo di storia, un'identità costruita da generazioni e un impegno permanente nei confronti dei suoi tifosi. Da oggi, inizia un nuovo capitolo", la chiosa del comunicato.