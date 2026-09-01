Manca poco meno di un'ora al suono del gong che sancirà la fine del calciomercato estivo 2026 in Italia. Tuttavia, c'è tutto il tempo necessario per definire le diverse situazioni legate ai tanti giocatori svincolati. Tra questi c'è anche Marcelo Brozovic, nome sul quale - secondo Sky Sport - ha fatto un pensierino la Fiorentina. Nella giornata di domani, il club gigliato farà una valutazione ulteriore sul suo profilo, anche in considerazione del fatto che il sostituto di Rolando Mandragora non è ancora stato preso. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 19:07
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.