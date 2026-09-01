Manca poco meno di un'ora al suono del gong che sancirà la fine del calciomercato estivo 2026 in Italia. Tuttavia, c'è tutto il tempo necessario per definire le diverse situazioni legate ai tanti giocatori svincolati. Tra questi c'è anche Marcelo Brozovic, nome sul quale - secondo Sky Sport - ha fatto un pensierino la Fiorentina. Nella giornata di domani, il club gigliato farà una valutazione ulteriore sul suo profilo, anche in considerazione del fatto che il sostituto di Rolando Mandragora non è ancora stato preso.