Colpo a sorpresa della Cremonese in Coppa Italia. La compagine lombarda guidata da Giampaolo conquista la vittoria tra le mura del Tardini ed elimina il Parma dalla coppa nazionale per 0-2. Decisive le reti nel primo tempo di Tessadri e Licina. Grazie a questo insperato successo, la squadra attualmente militante in Serie B vola agli ottavi di finale della competizione dove affronterà il Como

Sezione: News / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 20:20
Autore: Carlo Gamba
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